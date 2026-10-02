Секатор, металлические обрезиненные ручки, длина 200 мм, PALISAD (605495)
Оригинальный товар
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Характеристики
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Фиксатор
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб.
В наличии
Код товара: 280111
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Загружаем...
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Загружаем...
390 руб.
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Характеристики
Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 ? 130 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х2
Вес, г.
200
Описание товара Секатор, металлические обрезиненные ручки, длина 200 мм, PALISAD (605495)
Режущее лезвие изготовлено из инструментальной стали У7, остро заточено и имеет оксидированное покрытие для защиты от коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
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Бренд
Комплектация
Секатор - 1 шт
Аккумуляторный
нет
Материал лезвия
углеродистая сталь
Тип лезвий
контактные
Материал рукоятки
ПВХ, прорезиненная, алюминиевый сплав
Фиксатор
да
Общая длина, мм
200
Габариты без упаковки
200 ? 130 мм
Страна производитель
Китай
Режущее лезвие изготовлено из инструментальной стали У7, остро заточено и имеет оксидированное покрытие для защиты от коррозии.
Смотрите также: Вилы, Грабли, Движки для снега, Инвентарь для обработки почвы, Колеса хозяйственные, Колуны, Кусторезы ручные, Ледорубы-скребки, Лопаты, Одежда, защита рук, Садовые буры, Садовые ножи, Садовые ножницы, Садовые пилы, Садовые тачки, Секаторы, Системы полива, Скреперы для уборки снега, Совки для посадки, Сучкорезы, Топоры, Черенки и удлинители, Шланги, немецкие
Теги товара: для цветов
Секатор, металлические обрезиненные ручки, длина 200 мм, PALISAD (605495) - по цене 390 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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