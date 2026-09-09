Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 (две подушки ткань черное/голубое)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло BRABIX GT Racer GM-100 (две подушки ткань черное/голубое)
В обивке кресла использована прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно зафиксировать на любой высоте. Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть. Надежные металлические подлокотники способны выдержать высокие нагрузки без деформации. Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь. Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
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В обивке кресла использована прочная мебельная ткань. Материал хорошо пропускает воздух, устойчив к износу, не выцветает и легко чистится. Сразу две подушки в комплекте - одна под шею, другая под поясницу помогут расположиться в кресле с максимальным комфортом. Благодаря эластичным ремням нижнюю подушку можно зафиксировать на любой высоте. Нужно восстановить силы? При помощи специального механизма спинку можно легко откинуть назад. Максимальный угол отклонения в 150° позволит как следует расслабиться и отдохнуть. Надежные металлические подлокотники способны выдержать высокие нагрузки без деформации. Накладки сделаны из мягкого пластика, приятного на ощупь. Модель оснащена механизмом качания «топ-ган» с регулировкой под вес пользователя и возможностью фиксации в рабочем положении. Внутри кресла, помимо поролона высокой плотности, скрывается прочный стальной каркас. Жесткая конструкция гарантирует длительную эксплуатацию без поломок. В основании надежное пластиковое пятилучие и газлифт 3 класса. Кресло рассчитано на нагрузку до 120 кг.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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