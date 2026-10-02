Top.Mail.Ru
Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 1
Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 2
Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 3
Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 4
Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 1
  • Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 2
  • Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 3
  • Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 4
  • Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%
220 руб.  560 руб. 
Начислим 22 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 271700
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке)
220 руб. -61%
560 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Deli
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х5
Вес, г.
7

Описание товара Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке)

Чернографитные карандаши Deli из коллекции Arti Graff — это сочетание стильного дизайна и высокого качества. Эти карандаши произведены в Китае и обладают оригинальным рисунком на корпусе, который подчеркивает их уникальность и привлекает внимание. Компактная упаковка весом всего 5 г и размерами 1 см x 1 см x 19 см идеальна для удобного хранения и транспортировки. Продукция бренда Deli известна тщательной проработкой деталей и надежностью, что делает карандаши Arti Graff отличным выбором для художников, студентов и всех, кто ценит качество в каждой детали.

Отзывы о товаре Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Deli
Страна производитель
Китай
Описание
Чернографитные карандаши Deli из коллекции Arti Graff — это сочетание стильного дизайна и высокого качества. Эти карандаши произведены в Китае и обладают оригинальным рисунком на корпусе, который подчеркивает их уникальность и привлекает внимание. Компактная упаковка весом всего 5 г и размерами 1 см x 1 см x 19 см идеальна для удобного хранения и транспортировки. Продукция бренда Deli известна тщательной проработкой деталей и надежностью, что делает карандаши Arti Graff отличным выбором для художников, студентов и всех, кто ценит качество в каждой детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...