Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке)
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Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-61%220 руб. 560 руб.
В наличии
Код товара: 271700
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
220 руб. -61%
560 руб.
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Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х7х5
Вес, г.
7
Описание товара Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке)
Чернографитные карандаши Deli из коллекции Arti Graff — это сочетание стильного дизайна и высокого качества. Эти карандаши произведены в Китае и обладают оригинальным рисунком на корпусе, который подчеркивает их уникальность и привлекает внимание. Компактная упаковка весом всего 5 г и размерами 1 см x 1 см x 19 см идеальна для удобного хранения и транспортировки. Продукция бренда Deli известна тщательной проработкой деталей и надежностью, что делает карандаши Arti Graff отличным выбором для художников, студентов и всех, кто ценит качество в каждой детали.
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Чернографитные карандаши Deli из коллекции Arti Graff — это сочетание стильного дизайна и высокого качества. Эти карандаши произведены в Китае и обладают оригинальным рисунком на корпусе, который подчеркивает их уникальность и привлекает внимание. Компактная упаковка весом всего 5 г и размерами 1 см x 1 см x 19 см идеальна для удобного хранения и транспортировки. Продукция бренда Deli известна тщательной проработкой деталей и надежностью, что делает карандаши Arti Graff отличным выбором для художников, студентов и всех, кто ценит качество в каждой детали.
Карандаш чернографитный Deli Arti Graff 2B EU53200-1, корпус ассорти с рисунком (12 шт. в уп-ке) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 220 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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