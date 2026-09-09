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Мотоблок бензиновый Интерскол МТБ-1200/7 (456.01.0.00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Мотоблок бензиновый Интерскол МТБ-1200/7 (456.01.0.00)

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Мотоблок бензиновый Интерскол МТБ-1200/7 (456.01.0.00)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
34 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 270671
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Характеристики

Бренд
интерскол
Размеры в упаковке, см
82х75х37
Вес, кг.
105

Описание товара Мотоблок бензиновый Интерскол МТБ-1200/7 (456.01.0.00)

Мотоблок бензиновый Интерскол МТБ-1200/7 (456.01.0.00)

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Характеристики
Бренд
интерскол
Описание
Мотоблок бензиновый Интерскол МТБ-1200/7 (456.01.0.00)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Мотоблок бензиновый Интерскол МТБ-1200/7 (456.01.0.00) – стоимость товара 34090 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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