Картридж NV Print CE402A Yellow для Нewlett-Packard CLJ Color M551 (6000k)
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 540 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268988
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
35х23х14
Вес, кг.
1.29
Описание товара Картридж NV Print CE402A Yellow для Нewlett-Packard CLJ Color M551 (6000k)
Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.)
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Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.)
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж NV Print CE402A Yellow для Нewlett-Packard CLJ Color M551 (6000k) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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