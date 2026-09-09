Картридж NV Print совместимый NV-TK-8115 Yellow для Kyocera EcoSys-M8124/EcoSys-M8130 (6000k)
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Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268862
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
55х13х9
Вес, г.
600
Описание товара Картридж NV Print совместимый NV-TK-8115 Yellow для Kyocera EcoSys-M8124/EcoSys-M8130 (6000k)
Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.)
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Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.)
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Картридж NV Print совместимый NV-TK-8115 Yellow для Kyocera EcoSys-M8124/EcoSys-M8130 (6000k) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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