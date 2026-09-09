Чехол для объектива LowePro Lens Case 8x12cm Black LP36978-0WW
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
10.5 x 9.5 x 14 см
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 610 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 268655
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
10.5 x 9.5 x 14 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
500
Описание товара Чехол для объектива LowePro Lens Case 8x12cm Black LP36978-0WW
Чехол для объектива LowePro Lens Case 8x12cm Black LP36978-0WW
- Для среднего зум-объектива, например, Canon EF-S 55-200 мм
- Цельная подкладка из вспененного материала для защиты объективов
- Молния OverLap Zipper™ защищает объектив от пыли, песка и влаги
- Петля SlipLock™ для крепления на сумке Lowepro
- Сетчатый карман для крышек
Внешние размеры 10.5 x 9.5 x 14 cm
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Бренд
Тип товара
Чехол для объектива
Материал
нейлон
Размер
10.5 x 9.5 x 14 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Чехол для объектива LowePro Lens Case 8x12cm Black LP36978-0WW
Внешние размеры 10.5 x 9.5 x 14 cm
- Для среднего зум-объектива, например, Canon EF-S 55-200 мм
- Цельная подкладка из вспененного материала для защиты объективов
- Молния OverLap Zipper™ защищает объектив от пыли, песка и влаги
- Петля SlipLock™ для крепления на сумке Lowepro
- Сетчатый карман для крышек
Внешние размеры 10.5 x 9.5 x 14 cm
Чехол для объектива LowePro Lens Case 8x12cm Black LP36978-0WW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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