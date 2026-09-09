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Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW

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Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 1
Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 2
Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 3
Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 4
Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 5
Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 6
Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 7
Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х11,5х16,5 см
Цвет
черный
  • Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 1
  • Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 2
  • Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 3
  • Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 4
  • Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 5
  • Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 6
  • Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 7
  • Чехол для объектива LowePro S&amp;F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 268654
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Характеристики

Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х11,5х16,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х22х10
Вес, г.
500

Описание товара Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW

Сумка изготовлена из цельной конструкции на основе пены и прочного нейлона. Это дает отличную защиту от влаги, песка и грязи, а также от ударов и случайных падений.

Отзывы о товаре Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Lowepro
Тип товара
Чехол для объектива
Размер
12х11,5х16,5 см
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка изготовлена из цельной конструкции на основе пены и прочного нейлона. Это дает отличную защиту от влаги, песка и грязи, а также от ударов и случайных падений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Чехол для объектива LowePro S&F Lens Case 9x13cm LP36303-0WW - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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