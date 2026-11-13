Набор инструментов Stels 14108
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Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 720 руб.
В наличии
Код товара: 266846
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
9 720 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
41х27х10
Вес, кг.
6.5
Описание товара Набор инструментов Stels 14108
Состав: Ключ трещоточный 1/4, Ключ трещоточный 1/2, Головки торцевые 1/2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, Головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Головки свечные 21мм и 16мм, Удлинители ?” 125 и 250 мм, Удлинители ?” 100мм и 50 мм, Кардан на ?” и ?”, Вороток Т-образный 1/4, Головка торцевая удлиненная ?” 14, 15, 17, 19, 22, Головка торцевая удлиненная 1/4” 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Бокорезы 175 мм, Пассатижи 175 мм, Переходник бит 1/4->1/4, Переходник 1/2F — 3/8 M, Отвертка-держатель 1/4, Отвертки SL6х100 PH2x100, Биты Т10, Т15, Т20. SL3, SL4. PH1, PH2.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
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Состав: Ключ трещоточный 1/4, Ключ трещоточный 1/2, Головки торцевые 1/2 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30, 32, Головки торцевые 1/4 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Головки свечные 21мм и 16мм, Удлинители ?” 125 и 250 мм, Удлинители ?” 100мм и 50 мм, Кардан на ?” и ?”, Вороток Т-образный 1/4, Головка торцевая удлиненная ?” 14, 15, 17, 19, 22, Головка торцевая удлиненная 1/4” 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Бокорезы 175 мм, Пассатижи 175 мм, Переходник бит 1/4->1/4, Переходник 1/2F — 3/8 M, Отвертка-держатель 1/4, Отвертки SL6х100 PH2x100, Биты Т10, Т15, Т20. SL3, SL4. PH1, PH2.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Гвоздодеры, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Молотки-гвоздодеры, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Разводные ключи, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Трубные ключи, Шприцы для выдавливания герметиков, недорогие, универсальные, автомобильные, слесарно-монтажные, с отвертками, с торцевыми головками
Набор инструментов Stels 14108 - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 9720 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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