Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-80/6620 ГВ
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Характеристики
Тип товара
Мотопомпа бензиновая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-5%21 960 руб. 23 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266720
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
56х46х40
Вес, кг.
36.4
Описание товара Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-80/6620 ГВ
Бензиновая мотопомпа СТАВР МпБ-80/6620 ГВ ст80-6620гвмпб используется для перекачивания чистой и грязной воды с частицами до 30 мм. Металлическая рама создает устойчивость на любой поверхности. Высокая скорость перекачивания воды способствует качественной работе. Малый расход топлива способен обеспечить продолжительную деятельность без дозаправок.
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Бензиновая мотопомпа СТАВР МпБ-80/6620 ГВ ст80-6620гвмпб используется для перекачивания чистой и грязной воды с частицами до 30 мм. Металлическая рама создает устойчивость на любой поверхности. Высокая скорость перекачивания воды способствует качественной работе. Малый расход топлива способен обеспечить продолжительную деятельность без дозаправок.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, бензиновые, российского производства
Мотопомпа бензиновая Ставр МПБ-80/6620 ГВ - стоимость товара 21960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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