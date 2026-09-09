Мотокультиватор Champion GC252
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Культиватор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%14 490 руб. 16 000 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 266022
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
47х46х30
Вес, кг.
15.8
Описание товара Мотокультиватор Champion GC252
Мотокультиватор Champion GC252 предназначен для обработки небольших участков. Имеет 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 1.9 л.с. Фрезы диаметром 225 мм рыхлят почву, что обогащает её кислородом. Ширина вспашки составляет 30 см. Колеса облегчают перемещение культиватора по участку.
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Мотокультиватор Champion GC252 предназначен для обработки небольших участков. Имеет 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением мощностью 1.9 л.с. Фрезы диаметром 225 мм рыхлят почву, что обогащает её кислородом. Ширина вспашки составляет 30 см. Колеса облегчают перемещение культиватора по участку.
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Недорогие, С цепной передачей, С червячным редуктором
Мотокультиватор Champion GC252 – стоимость товара 14490 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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