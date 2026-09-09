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Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П

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Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 1
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 2
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 3
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 4
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 5
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 6
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 7
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 8
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 9
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 1
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 2
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 3
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 4
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 5
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 6
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 7
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 8
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 9
  • Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
11 860 руб.  12 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264948
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Характеристики

Бренд
ЗУБР
Размеры в упаковке, см
56х44х33
Вес, кг.
6

Описание товара Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П

Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П



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Отзывы о товаре Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Описание
Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Champion, Patriot, 45, 0.55, 18 дюймов, 16 дюймов, 0.325, Бензиновый привод, С тормозом цепи, Функция антивибрация, С плавной регулировкой скорости
Самовывоз
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Бензопила Зубр ПБЦ-380 35П - данный товар вы можете купить по цене 11860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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