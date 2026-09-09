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Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II

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Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 1
Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 2
Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 3
Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 4
Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 5
Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка коническая
  • Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 1
  • Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 2
  • Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 3
  • Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 4
  • Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 5
  • Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 264034
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Характеристики

Бренд
Godox
Тип товара
Насадка коническая
Габаритные размеры, см
13х13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х17х10
Вес, г.
300

Описание товара Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II

Снут Godox AD-S9 устанавливается на вспышки Godox Witstro AD180 или AD360. Позволяет ограничить поток света от вспышки и сделать акцент на снимаемом предмете или его части. Комплект состоит из двух насадок: конической и цилиндрической. Также в наборе идут две сотовых насадки. Диаметр конический снут: 4,7 см, вес 40 г. Диаметр цилиндрический снут: 8 см, вес 70 г.

Отзывы о товаре Насадка коническая Godox AD-S9 с сотами для AD200/AD360II




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Godox
Тип товара
Насадка коническая
Габаритные размеры, см
13х13
Страна производитель
Китай
Описание
Снут Godox AD-S9 устанавливается на вспышки Godox Witstro AD180 или AD360. Позволяет ограничить поток света от вспышки и сделать акцент на снимаемом предмете или его части. Комплект состоит из двух насадок: конической и цилиндрической. Также в наборе идут две сотовых насадки. Диаметр конический снут: 4,7 см, вес 40 г. Диаметр цилиндрический снут: 8 см, вес 70 г.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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