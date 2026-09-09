Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Наличие шланга
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260961
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Длина душевого шланга
150
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
душеая лейка, шланг, держатель, документация, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Ширина, см
15
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х8
Вес, г.
800
Описание товара Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром
Лейка для гигиенического душа со шлангом и держателем для удобного использования и поддержания гигиены. Минималистичный дизайн и настенная установка прекрасно впишется в небольшие санузлы. Система быстрой и точной установки душевого присоединения позволит установить гигиенический душ самостоятельно. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Длина душевого шланга 1200 мм для комфорта. Диаметр лейки составляет 33мм. Один режим гигиенического душа: Spray.
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Бренд
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Длина душевого шланга
150
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
душеая лейка, шланг, держатель, документация, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Ширина, см
15
Высота, см
8
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Страна производитель
Китай
Лейка для гигиенического душа со шлангом и держателем для удобного использования и поддержания гигиены. Минималистичный дизайн и настенная установка прекрасно впишется в небольшие санузлы. Система быстрой и точной установки душевого присоединения позволит установить гигиенический душ самостоятельно. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Длина душевого шланга 1200 мм для комфорта. Диаметр лейки составляет 33мм. Один режим гигиенического душа: Spray.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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