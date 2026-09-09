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Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром

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Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром - фото 1
Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Наличие шланга
да
  • Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром - фото 1
  • Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260961
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Длина душевого шланга
150
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
душеая лейка, шланг, держатель, документация, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Ширина, см
15
Высота, см
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х15х8
Вес, г.
800

Описание товара Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром

Лейка для гигиенического душа со шлангом и держателем для удобного использования и поддержания гигиены. Минималистичный дизайн и настенная установка прекрасно впишется в небольшие санузлы. Система быстрой и точной установки душевого присоединения позволит установить гигиенический душ самостоятельно. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Длина душевого шланга 1200 мм для комфорта. Диаметр лейки составляет 33мм. Один режим гигиенического душа: Spray.

Отзывы о товаре Гигиенический душ со шлангом и держателем AM.PM F0202100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Гигиеническая лейка + шланг
Длина душевого шланга
150
Страна производства
Германия
Цвет
хром
Комплектация
душеая лейка, шланг, держатель, документация, упаковка
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Ширина, см
15
Высота, см
8
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Лейка для гигиенического душа со шлангом и держателем для удобного использования и поддержания гигиены. Минималистичный дизайн и настенная установка прекрасно впишется в небольшие санузлы. Система быстрой и точной установки душевого присоединения позволит установить гигиенический душ самостоятельно. Шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания. Длина душевого шланга 1200 мм для комфорта. Диаметр лейки составляет 33мм. Один режим гигиенического душа: Spray.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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