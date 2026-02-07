Лейка для душа AM.PM Spirit 2.0 F0270A000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260956
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Размеры в упаковке, см
27х10х9
Вес, г.
850
Описание товара Лейка для душа AM.PM Spirit 2.0 F0270A000 хром
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Simple Switch Push. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Стиль
современный
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Уникальный рисунок и диаметр форсунок – дизайн равномерное распределение воды при любом напоре и обеспечивает максимум удовольствия от душа. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage с инновационным переключателем режимов Simple Switch Push. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая красивая лейка. Много режимов. Пока радует.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, но массажная струя очень мягкая, несмотря на мощный напор из смесителя, ожидал струю потуже. Но в целом прекрасная.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась эта леечка по дизайну -увидела ее и уже другие были не интересны. Покупка полностью оправдала ожидания - красивая, функциональная лейка с тремя режимами которая превращает принятие ванны в настоящее удовольствие!
Достоинства:
Комментарий:
На удивление удобная лейка, три режима, Мелкий душ, включено всё, только центр.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка. Удобное переключение режимов. Выглядит современно. Упаковка фирменная.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала взамен треснувшей – оригинальная, встала легко, качество полностью устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная и красивая лейка, хорошо переключаются режимы. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
АМ.РМ ЭТО МОЯ ЛЮБОВЬ ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА предлагает несколько режимов струи, что особенно полезно. Есть мягкий дождевой режим, который идеален для расслабляющего душа, массажный режим для разминки уставших мышц, а также экономный режим, который помогает существенно сократить потребление воды без потери удовольствия от процесса. Также стоит отметить и дизайн - современный и элегантный, он отлично вписывается в интерьер моей ванной комнаты. В целом, я абсолютно довольна покупкой и с уверенностью могу рекомендовать душевую лейку АМ.РМ всем, кто ищет надежный и функциональный вариант для своей ванной.
Достоинства:
Комментарий:
на столько кайфово под ним мыться, что закащал еще 1 такую же, для мамы. она сказала что много лет так класно в душ не ходила! вот ррям очень классная лкйка
Достоинства:
Комментарий:
Классная лейка, мягкая струя. Не большая и не маленькая по размеру- то, что я хотела.
Достоинства:
Комментарий:
Объясняю почему не могу поставить отлично, есть и мои недосмотры и конструктивные вопросы. Размер достаточно крупный, что не очень удобно, кнопка переключения удобная, но понять какой сейчас режим невозможно, приходится постоянно щелкать после других членов семьи. Напор стал гораздо слабее, я люблю когда душ ощутим. Поставил на смеситель hansgrohe, штатная лейка была испорчена строителями во время ремонта. С ней вопросов не было и наглядный переключатель и напор что надо, хотя и в ней стояла сетка экономии и фильтрации воды. В общем, снова не купил бы. Хотя супруге нравится такой слабый напор, но на старой лейке его можно уменьшить краном, на этой увеличить не получится.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная Лейка. Фото и описание соответствует. Доверяю этому бренду .
Достоинства:
Комментарий:
Установлен взамен лейки от Ravak, прослужившей 7 лет. Приятно держать в руках, посмотрим сколько лет сможет \"сопротивляться\" жесткой воде
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка. Режимы переключаются легко и хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Берём эту фирму уже второй раз, др этого прослужили лейка и шланг 5 лет. Кнопка удобная, чтобы переключать напор воды, надеюсь долго прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая душевая лейка для дома с 5 режимами излива. Можно брать. Но продавцу рекомендую обратить внимание на аккуратность заполнения карточек товара и на комплектование на складе. Много чего заказывал от оф. магазина am.pm и, судя по отзывам, у клиентов периодически встречается путаница. За это был вынужден поставить 4 из 5 баллов.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка, пользуюсь уже полгода, никаких проблем нет. Так же пользуюсь смесителями этой фирмы, работают долго, долго сохраняют внешний вид.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар в оригинальной упаковке, качественный товар, супер
Достоинства:
Комментарий:
Все режимы работают даже под максимально сильным напором.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее качество изготовления. Отличная насадка.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно лежит в руке, хороший размер. Выглядит стильно и современно. У нас в доме сильный напор воды, на прошлой лейке режимы были похожи друг на друга, тк лейка не справлялась с переключением. С этой таких проблем нет, свистит, но справляется)) Отдельно порадовала именно кнопка переключения режимов. Очень удобно.
Лейка для душа AM.PM Spirit 2.0 F0270A000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лейка для душа AM.PM Spirit 2.0 F0270A000 хром
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошая красивая лейка. Много режимов. Пока радует.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая, но массажная струя очень мягкая, несмотря на мощный напор из смесителя, ожидал струю потуже. Но в целом прекрасная.
Достоинства:
Комментарий:
Очень понравилась эта леечка по дизайну -увидела ее и уже другие были не интересны. Покупка полностью оправдала ожидания - красивая, функциональная лейка с тремя режимами которая превращает принятие ванны в настоящее удовольствие!
Достоинства:
Комментарий:
На удивление удобная лейка, три режима, Мелкий душ, включено всё, только центр.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка. Удобное переключение режимов. Выглядит современно. Упаковка фирменная.
Достоинства:
Комментарий:
Покупала взамен треснувшей – оригинальная, встала легко, качество полностью устроило.
Достоинства:
Комментарий:
Удобная и красивая лейка, хорошо переключаются режимы. К покупке рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
АМ.РМ ЭТО МОЯ ЛЮБОВЬ ДУШЕВАЯ ЛЕЙКА предлагает несколько режимов струи, что особенно полезно. Есть мягкий дождевой режим, который идеален для расслабляющего душа, массажный режим для разминки уставших мышц, а также экономный режим, который помогает существенно сократить потребление воды без потери удовольствия от процесса. Также стоит отметить и дизайн - современный и элегантный, он отлично вписывается в интерьер моей ванной комнаты. В целом, я абсолютно довольна покупкой и с уверенностью могу рекомендовать душевую лейку АМ.РМ всем, кто ищет надежный и функциональный вариант для своей ванной.
Достоинства:
Комментарий:
на столько кайфово под ним мыться, что закащал еще 1 такую же, для мамы. она сказала что много лет так класно в душ не ходила! вот ррям очень классная лкйка
Достоинства:
Комментарий:
Классная лейка, мягкая струя. Не большая и не маленькая по размеру- то, что я хотела.
Достоинства:
Комментарий:
Объясняю почему не могу поставить отлично, есть и мои недосмотры и конструктивные вопросы. Размер достаточно крупный, что не очень удобно, кнопка переключения удобная, но понять какой сейчас режим невозможно, приходится постоянно щелкать после других членов семьи. Напор стал гораздо слабее, я люблю когда душ ощутим. Поставил на смеситель hansgrohe, штатная лейка была испорчена строителями во время ремонта. С ней вопросов не было и наглядный переключатель и напор что надо, хотя и в ней стояла сетка экономии и фильтрации воды. В общем, снова не купил бы. Хотя супруге нравится такой слабый напор, но на старой лейке его можно уменьшить краном, на этой увеличить не получится.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальная Лейка. Фото и описание соответствует. Доверяю этому бренду .
Достоинства:
Комментарий:
Установлен взамен лейки от Ravak, прослужившей 7 лет. Приятно держать в руках, посмотрим сколько лет сможет \"сопротивляться\" жесткой воде
Достоинства:
Комментарий:
Отличная лейка. Режимы переключаются легко и хорошо.
Достоинства:
Комментарий:
Берём эту фирму уже второй раз, др этого прослужили лейка и шланг 5 лет. Кнопка удобная, чтобы переключать напор воды, надеюсь долго прослужит.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая душевая лейка для дома с 5 режимами излива. Можно брать. Но продавцу рекомендую обратить внимание на аккуратность заполнения карточек товара и на комплектование на складе. Много чего заказывал от оф. магазина am.pm и, судя по отзывам, у клиентов периодически встречается путаница. За это был вынужден поставить 4 из 5 баллов.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лейка, пользуюсь уже полгода, никаких проблем нет. Так же пользуюсь смесителями этой фирмы, работают долго, долго сохраняют внешний вид.
Достоинства:
Комментарий:
Оригинальный товар в оригинальной упаковке, качественный товар, супер
Достоинства:
Комментарий:
Все режимы работают даже под максимально сильным напором.
Достоинства:
Комментарий:
Очень хорошее качество изготовления. Отличная насадка.
Достоинства:
Комментарий:
Удобно лежит в руке, хороший размер. Выглядит стильно и современно. У нас в доме сильный напор воды, на прошлой лейке режимы были похожи друг на друга, тк лейка не справлялась с переключением. С этой таких проблем нет, свистит, но справляется)) Отдельно порадовала именно кнопка переключения режимов. Очень удобно.