Лейка для душа AM.PM Inspire 2.0 F0250A000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Материал
пластик
Аэратор
нет
Кол-во режимов лейки
3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260955
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Размеры в упаковке, см
27х12х9
Вес, г.
800
Описание товара Лейка для душа AM.PM Inspire 2.0 F0250A000 хром
Минималистичный дизайн Hi-Tech. Три режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push. Удивительно тактильный ручной душ за счёт материала поверхности soft touch. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
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Бренд
Тип товара
Душевая лейка
Цвет
хром
Материал
пластик
Аэратор
нет
Водосберегающие лейки
нет
Кол-во режимов лейки
3
Диаметр лейки
120 мм
Минималистичный дизайн Hi-Tech. Три режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push. Удивительно тактильный ручной душ за счёт материала поверхности soft touch. Функция Rub&Clean для легкой очистки душевых форсунок.
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Лейка для душа AM.PM Inspire 2.0 F0250A000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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