Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
56 990 руб.
115 020
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260944
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Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром
Душевая система Inspire V2.0 – это новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять верхним и ручным душами с помощью удобных контроллеров, расположенных на передней панели. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Продукт оснащен термостатическим смесителем для поддержания неизменной температуры воды. Верхняя часть смесителя выполнена из глянцевого стекла и является интегрированной полочкой для нужных мелочей при приёме душа. Удивительно тактильный ручной душ за счёт материала поверхности soft touch.
Душевая система Inspire V2.0 – это новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять верхним и ручным душами с помощью удобных контроллеров, расположенных на передней панели. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Продукт оснащен термостатическим смесителем для поддержания неизменной температуры воды. Верхняя часть смесителя выполнена из глянцевого стекла и является интегрированной полочкой для нужных мелочей при приёме душа. Удивительно тактильный ручной душ за счёт материала поверхности soft touch.
Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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