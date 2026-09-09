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Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром

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Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 1
Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 2
Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 3
Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 4
Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 5
Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 6
Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
  • Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 1
  • Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 2
  • Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 3
  • Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 4
  • Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 5
  • Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 6
  • Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%
56 990 руб.  115 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 260944
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.05х0.42х0.13
Вес, кг.
7

Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром

Душевая система Inspire V2.0 – это новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять верхним и ручным душами с помощью удобных контроллеров, расположенных на передней панели. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Продукт оснащен термостатическим смесителем для поддержания неизменной температуры воды. Верхняя часть смесителя выполнена из глянцевого стекла и является интегрированной полочкой для нужных мелочей при приёме душа. Удивительно тактильный ручной душ за счёт материала поверхности soft touch.

Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Inspire 2.0 F0750A400 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
25 см
Диаметр ручного душа, мм
12 см
Кол-во режимов ручного душа
3
Наличие мыльницы
нет
Наличие излива у смесителя
нет
Смеситель с термостатом
да
Скрытый монтаж
нет
Страна производитель
Германия
Описание
Душевая система Inspire V2.0 – это новый уровень удовольствия от принятия душа благодаря возможности индивидуальной настройки. Вы можете управлять верхним и ручным душами с помощью удобных контроллеров, расположенных на передней панели. Включайте воду легким нажатием, меняйте напор плавным поворотом ручки – и наслаждайтесь идеальным душем снова и снова, ведь система запоминает выбранные вами параметры. Продукт оснащен термостатическим смесителем для поддержания неизменной температуры воды. Верхняя часть смесителя выполнена из глянцевого стекла и является интегрированной полочкой для нужных мелочей при приёме душа. Удивительно тактильный ручной душ за счёт материала поверхности soft touch.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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