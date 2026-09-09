Смеситель для кухни с высоким изливом AM.PM Like F8007032, хром
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Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 390 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260885
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
49х28х9
Вес, кг.
2.13
Описание товара Смеситель для кухни с высоким изливом AM.PM Like F8007032, хром
Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный
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Материал изготовления корпуса - латунь. Гибкая подводка. Способ монтажа - настольный
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Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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