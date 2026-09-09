Смеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
32 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260884
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
27.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
2.1
Описание товара Смеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8040000 хром
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.7
Страна бренда
Германия
Ширина, см
27.1
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Термостат
да
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
термостатический картридж
Развернуть
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Материал изготовления корпуса - латунь. Жесткая подводка. Способ монтажа - настенный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Теги товара: из стены, латунные, настенные, из нержавеющей стали, для ванной без душа, настенные однорычажные
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