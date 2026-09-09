Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8010016 хром
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM Like F8010016 хром
Впервые модный дизайнерский смеситель в доступном сегменте: ультрамодный стиль Dynamic Organic — природные формы в сочетании с четкими линиями, доведенными до совершенства человеком. Дизайн, в котором учтены все детали: благодаря уникальной форме ручки капли воды скатываются, предотвращая образование налета, а не высыхают на поверхности. Эксклюзивная разработка: специально спроектированный для АМ.РМ керамический картридж SoftMotion 35 мм обеспечивает широкую зону движения ручки для оптимальной регулировки температуры и напора, а также позволяет выдерживать любые перепады давления. Переключение режимов «ванна-душ» больше не доставит хлопот: идеальное сочетание пневматического переключения с механическим срабатывает безукоризненно в 100% случаев, даже при низком напоре воды.
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