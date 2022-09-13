Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02400 хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
термостатический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 260840
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16.1
Страна бренда
Германия
Ширина, см
5
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х26х10
Вес, кг.
3.3
Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02400 хром
Пришло время воплотить фантазии в реальную жизнь. Смесители Inspire V2.0 с технологией электронного управления TouchReel – это яркое инновационное решение для ванной будущего
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Теги товара: для накладной раковины, из нержавеющей стали, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Смесители для раковины
Высота, см
16.1
Страна бренда
Германия
Ширина, см
5
Тип управления
нажимное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, пластик
Термостат
да
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Высота излива
101
Длина излива
125
Запорный клапан
термостатический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Страна производитель
Китай
Пришло время воплотить фантазии в реальную жизнь. Смесители Inspire V2.0 с технологией электронного управления TouchReel – это яркое инновационное решение для ванной будущего
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные
Теги товара: для накладной раковины, из нержавеющей стали, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные
Теги товара: для накладной раковины, из нержавеющей стали, для ванной без душа, с гусаком, На столешницу
Достоинства:
Плавная регулировка температуры
Недостатки:
Все понравилось
Комментарий:
Пришел быстро, внешне все отлично. Работает хорошо, все функции выполняет. К такому, конечно, надо привыкнуть, но мне нравится. Внешний вид тоже классный. Брал и из-за тонкой настройки температуры. Если контролером повернуть целый круг это всего 8 градусов. Очень плавный и удобный. Есть еще и терм дезинфекция. Это важный и полезный момент.
Достоинства:
Удобный, очень необычный выбор
Недостатки:
Отсутствует
Комментарий:
Красиво и функционально! Дизайн современный, подсветка и его возможности — это вообще какие-то новшества. На корпусе не видно ни налета, ни разводов. Управление удобное, есть авто режим, температура регулируется. За один оборот 8 градусов.
Достоинства:
Подсветка просто супер как круто смотрится
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Видел много разных интересных вариантов, но этот поражает воображение. Кран с подсветкой… но смотрится очень стильно. Функций очень много разных, и электронное управление, и тонкая настройка. С управлением нужно подружится, но это очень удобный смеситель. Много всего умеет.
Достоинства:
Умный
Недостатки:
Пока не поняла
Комментарий:
Муж выбрал и поставил ванной в раковину. Смотрится, конечно, хорошо, и очень необычно. Как управлять разбиралась не долго. Функций очень много, но в принципе все понятно. Через неделю даже поняла, что это удобно. Есть режим дезинфекции. Плавно регулируется температура воды. Еще и светится красиво.
Достоинства:
Отличный смеситель по всем показателям.
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Внешне современный стильный кран, с подсветкой. Выглядит очень круто и необычно. Электронное управление вижу впервые, и думаю я не один такой. Световая индикация вообще нечто. Функций очень много, считаю, что все это удобно. Но нужно приноровится. Работает хорошо, сделан качественно.
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02400 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A02400 хром
Достоинства:
Плавная регулировка температуры
Недостатки:
Все понравилось
Комментарий:
Пришел быстро, внешне все отлично. Работает хорошо, все функции выполняет. К такому, конечно, надо привыкнуть, но мне нравится. Внешний вид тоже классный. Брал и из-за тонкой настройки температуры. Если контролером повернуть целый круг это всего 8 градусов. Очень плавный и удобный. Есть еще и терм дезинфекция. Это важный и полезный момент.
Достоинства:
Удобный, очень необычный выбор
Недостатки:
Отсутствует
Комментарий:
Красиво и функционально! Дизайн современный, подсветка и его возможности — это вообще какие-то новшества. На корпусе не видно ни налета, ни разводов. Управление удобное, есть авто режим, температура регулируется. За один оборот 8 градусов.
Достоинства:
Подсветка просто супер как круто смотрится
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Видел много разных интересных вариантов, но этот поражает воображение. Кран с подсветкой… но смотрится очень стильно. Функций очень много разных, и электронное управление, и тонкая настройка. С управлением нужно подружится, но это очень удобный смеситель. Много всего умеет.
Достоинства:
Умный
Недостатки:
Пока не поняла
Комментарий:
Муж выбрал и поставил ванной в раковину. Смотрится, конечно, хорошо, и очень необычно. Как управлять разбиралась не долго. Функций очень много, но в принципе все понятно. Через неделю даже поняла, что это удобно. Есть режим дезинфекции. Плавно регулируется температура воды. Еще и светится красиво.
Достоинства:
Отличный смеситель по всем показателям.
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Внешне современный стильный кран, с подсветкой. Выглядит очень круто и необычно. Электронное управление вижу впервые, и думаю я не один такой. Световая индикация вообще нечто. Функций очень много, считаю, что все это удобно. Но нужно приноровится. Работает хорошо, сделан качественно.