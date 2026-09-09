Картридж лазерный Canon 054 M 3022C002 пурпурный (1200стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1200
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258868
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х11х10
Вес, г.
700
Описание товара Картридж лазерный Canon 054 M 3022C002 пурпурный (1200стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw
Картридж лазерный Canon 054 M 3022C002 пурпурный (1200стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw
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Бренд
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Canon
Цвет
пурпурный
Ресурс печати, копий
1200
Страна производитель
Китай
Картридж лазерный Canon 054 M 3022C002 пурпурный (1200стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для матричных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung, для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Теги товара: цветные картриджи, цветные тонеры, цветные картриджи для canon
Картридж лазерный Canon 054 M 3022C002 пурпурный (1200стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Картридж лазерный Canon 054 M 3022C002 пурпурный (1200стр.) для Canon MF645Cx/MF643Cdw/MF641Cw/LBP623Cdw/621Cw