Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 257464
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х10х10
Вес, г.
960
Описание товара Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый
Благодаря высокомощному передатчику и двум антеннам с высоким усилением EAP110-Outdoor обеспечивает стабильное покрытие Wi-Fi на расстоянии до 200 метров на улице. Пассивное PoE позволит не подключать к точке доступа адаптеры и кабели питания – установка на улице будет быстрее и проще. Устанавливайте точки доступа на стене или мачте с помощью монтажных креплений, идущих в комплекте.
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Бренд
Тип товара
Wi-Fi точка доступа
Количество диапазонов
однодиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Количество внешних антенн
2
Количество портов LAN
1
Страна производитель
Китай
Благодаря высокомощному передатчику и двум антеннам с высоким усилением EAP110-Outdoor обеспечивает стабильное покрытие Wi-Fi на расстоянии до 200 метров на улице. Пассивное PoE позволит не подключать к точке доступа адаптеры и кабели питания – установка на улице будет быстрее и проще. Устанавливайте точки доступа на стене или мачте с помощью монтажных креплений, идущих в комплекте.
Достоинства:
Комментарий:
Отличная точка доступа, все целое, работает на 5+, все, что хотели получить от нее, выполняет!
Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа TP-Link EAP110-Outdoor белый
Достоинства:
Комментарий:
Отличная точка доступа, все целое, работает на 5+, все, что хотели получить от нее, выполняет!