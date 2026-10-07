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Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788)

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Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - фото 1
Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - фото 2
Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - фото 3
Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Диск DVD-R
  • Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - фото 1
  • Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - фото 2
  • Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - фото 3
  • Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 450 руб. 
Начислим 24 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 257248
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788)
1 450 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Verbatim
Тип товара
Диск DVD-R
Количество штук
50
Объем
4.7 Гб
Скорость записи
16
Поддержка карт памяти
DVD-R
Упаковка
cake box
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х1
Вес, г.
108

Описание товара Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788)

Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788)

Отзывы о товаре Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788)




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Характеристики
Бренд
Verbatim
Тип товара
Диск DVD-R
Количество штук
50
Объем
4.7 Гб
Скорость записи
16
Поддержка карт памяти
DVD-R
Упаковка
cake box
Страна производитель
Китай
Описание
Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Диск DVD-R Verbatim 4.7Gb 16x bulk (50шт) (43788) - по цене 1450 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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