Top.Mail.Ru
Набор светофильтров HOYA Digital Filter Kit HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8 - 77mm купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Набор светофильтров HOYA Digital Filter Kit HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8 - 77mm

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Набор светофильтров HOYA Digital Filter Kit HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8 - 77mm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор светофильтров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 410 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 256849
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Hoya
Тип товара
Набор светофильтров
Диаметр, мм
77
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х12х4
Вес, г.
100

Описание товара Набор светофильтров HOYA Digital Filter Kit HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8 - 77mm

HOYA Digital Filter Kit (HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8) - это набор из трех основных светофильтров: ультрафиолетового Hoya HMC UV (поглощает ультрафиолетовые лучи), поляризационного Hoya Pol-Circ (отбирает поляризованные лучи) и нейтрально-серого Hoya NDx8 (уменьшает количество света, попадающего в объектив). Иными словами, набор содержит все самое необходимое для фотографа, не желающего мучиться с выбором. Ультрафиолетовый светофильтр применяют для того чтобы уменьшить прохождение невидимых глазу ультрафиолетовых лучей через объектив. Конечно, не все ультрафиолетовое излучение доходит до поверхности земли, большая половина этих лучей задерживается в озоновом слое земли. Активность ультрафиолетового излучения зависит от места съемки, погоды и времени суток. Поляризационный светофильтр существенно улучшит ваши снимки. Он усиливает насыщенность изображения, так что цвета выглядят более яркими, особенно выгодно его использовать для выделения голубого неба и зелёной травы. Эти фильтры представляют собой две линзы, одна из которых неподвижно прикреплена к объективу, а вторая вращается по кругу. Вращая переднюю линзу фильтра, Вы можете подобрать нужный угол отражения для наибольшего эффекта. Нейтрально-серые фильтры предназначены для уменьшения светового потока, проходящего сквозь объектив. Применяются они при съемке ярких объектов (небесных светил, сварки, молний и прочего) и съемке на длинных выдержках в светлое время суток (например, если Вы хотите получить на фотографии водопад пластичным или многолюдную площадь пустынной).

Отзывы о товаре Набор светофильтров HOYA Digital Filter Kit HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8 - 77mm




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hoya
Тип товара
Набор светофильтров
Диаметр, мм
77
Производитель
Япония
Страна производитель
Китай
Описание
HOYA Digital Filter Kit (HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8) - это набор из трех основных светофильтров: ультрафиолетового Hoya HMC UV (поглощает ультрафиолетовые лучи), поляризационного Hoya Pol-Circ (отбирает поляризованные лучи) и нейтрально-серого Hoya NDx8 (уменьшает количество света, попадающего в объектив). Иными словами, набор содержит все самое необходимое для фотографа, не желающего мучиться с выбором. Ультрафиолетовый светофильтр применяют для того чтобы уменьшить прохождение невидимых глазу ультрафиолетовых лучей через объектив. Конечно, не все ультрафиолетовое излучение доходит до поверхности земли, большая половина этих лучей задерживается в озоновом слое земли. Активность ультрафиолетового излучения зависит от места съемки, погоды и времени суток. Поляризационный светофильтр существенно улучшит ваши снимки. Он усиливает насыщенность изображения, так что цвета выглядят более яркими, особенно выгодно его использовать для выделения голубого неба и зелёной травы. Эти фильтры представляют собой две линзы, одна из которых неподвижно прикреплена к объективу, а вторая вращается по кругу. Вращая переднюю линзу фильтра, Вы можете подобрать нужный угол отражения для наибольшего эффекта. Нейтрально-серые фильтры предназначены для уменьшения светового потока, проходящего сквозь объектив. Применяются они при съемке ярких объектов (небесных светил, сварки, молний и прочего) и съемке на длинных выдержках в светлое время суток (например, если Вы хотите получить на фотографии водопад пластичным или многолюдную площадь пустынной).
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор светофильтров HOYA Digital Filter Kit HMC MULTI UV, Circular-PL, NDX8 - 77mm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...