Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный
Сетевые фильтры и удлинители Buro идеально подходят для организации надежного и удобного питания множества устройств одновременно. Этот удлинитель/сетевой фильтр от Buro оснащен шестью розетками европейского типа (тип F), каждая из которых имеет заземление, обеспечивая защиту и безопасность при использовании. С длиной шнура в 5 метров вы получите достаточную свободу в размещении устройств, даже если источник питания находится на значительном удалении. Устройство оборудовано защитой от короткого замыкания, что повышает его надежность при подключении различных приборов. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств. Для удобства использования удлинитель оснащен индикатором включения, который позволяет легко определить состояние работы устройства. Он также предлагает возможность крепления на стену, что может быть полезно для оптимизации пространства и улучшения внешнего вида рабочего места или дома. Вес устройства всего 0,63 кг, что делает его достаточно легким для переноса и установки в любом месте. В элегантном черном цвете, он впишется в любой интерьер, сохраняя при этом свою функциональность и надежность. Удлинитель/сетевой фильтр Buro — это качественное решение для защиты ваших электронных устройств от перегрузок и коротких замыканий, обеспечивая стабильное и безопасное электропитание.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 960 руб. 1 260 руб.240 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 600SH-16-1.8-W 1.8м (6 розеток) белый
-
В наличииЦена 1 010 руб.253 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-6 1.9м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 040 руб.260 руб. в СплитСетевой фильтр Defender DFS 755 5,0 м, 5 розеток, 2xUSB, 2.1A (9...
-
В наличииЦена 1 110 руб.278 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube SPG-B-10 3м (5 розеток) серый
-
В наличииЦена 1 120 руб.280 руб. в СплитСетевой фильтр Buro 800SH-1.8-B 1.8м (8 розеток) черный
-
В наличииЦена 1 720 руб.430 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube PRO, 1,9м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-1,...
-
В наличииЦена 2 080 руб.520 руб. в СплитСетевой фильтр Power Cube,PRO, 5м, 6р, бел. (SPL(5+1)-16B-P-5М)
-
В наличииЦена 2 110 руб.528 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot mini 3м (4 розетки) белый
-
В наличииЦена 2 440 руб. 3 040 руб.610 руб. в СплитУдлинитель на катушке без заземления Perfeo RuPower 4 Sockets 30...
-
В наличииЦена 2 650 руб. 2 710 руб.663 руб. в СплитСетевой фильтр Zis Pilot S-Max одна розетка без заземления 3m Gr...
-
В наличииЦена 2 770 руб.693 руб. в СплитСетевой фильтр Pilot (PILOT L GP 1.8M)
-
В наличииЦена 3 040 руб.760 руб. в СплитУдлинитель на катушке с заземлением Perfeo RuPower 4 Sockets 20m...
Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный