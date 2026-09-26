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Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный

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Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 1
Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 2
Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 3
Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 4
Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
6
Возможность крепления на стену
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 1
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 2
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 3
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 4
  • Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
1 000 руб.  1 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255754
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
610

Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный

Сетевые фильтры и удлинители Buro идеально подходят для организации надежного и удобного питания множества устройств одновременно. Этот удлинитель/сетевой фильтр от Buro оснащен шестью розетками европейского типа (тип F), каждая из которых имеет заземление, обеспечивая защиту и безопасность при использовании. С длиной шнура в 5 метров вы получите достаточную свободу в размещении устройств, даже если источник питания находится на значительном удалении. Устройство оборудовано защитой от короткого замыкания, что повышает его надежность при подключении различных приборов. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств. Для удобства использования удлинитель оснащен индикатором включения, который позволяет легко определить состояние работы устройства. Он также предлагает возможность крепления на стену, что может быть полезно для оптимизации пространства и улучшения внешнего вида рабочего места или дома. Вес устройства всего 0,63 кг, что делает его достаточно легким для переноса и установки в любом месте. В элегантном черном цвете, он впишется в любой интерьер, сохраняя при этом свою функциональность и надежность. Удлинитель/сетевой фильтр Buro — это качественное решение для защиты ваших электронных устройств от перегрузок и коротких замыканий, обеспечивая стабильное и безопасное электропитание.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Buro 600SH-5-B 5м (6 розеток) черный




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Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
черный
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
6
USB разъем
нет
Индикатор включения
да
Возможность крепления на стену
Да
Длина шнура
5 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
10
Максимальная мощность подключенной нагрузки
2200
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Buro идеально подходят для организации надежного и удобного питания множества устройств одновременно. Этот удлинитель/сетевой фильтр от Buro оснащен шестью розетками европейского типа (тип F), каждая из которых имеет заземление, обеспечивая защиту и безопасность при использовании. С длиной шнура в 5 метров вы получите достаточную свободу в размещении устройств, даже если источник питания находится на значительном удалении. Устройство оборудовано защитой от короткого замыкания, что повышает его надежность при подключении различных приборов. Максимальный ток нагрузки составляет 10 А, что делает его подходящим для большинства бытовых устройств. Для удобства использования удлинитель оснащен индикатором включения, который позволяет легко определить состояние работы устройства. Он также предлагает возможность крепления на стену, что может быть полезно для оптимизации пространства и улучшения внешнего вида рабочего места или дома. Вес устройства всего 0,63 кг, что делает его достаточно легким для переноса и установки в любом месте. В элегантном черном цвете, он впишется в любой интерьер, сохраняя при этом свою функциональность и надежность. Удлинитель/сетевой фильтр Buro — это качественное решение для защиты ваших электронных устройств от перегрузок и коротких замыканий, обеспечивая стабильное и безопасное электропитание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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