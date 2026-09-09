Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 2
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 3
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 4
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 2
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 3
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 4
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255686
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
1,9 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х6х4
Вес, г.
518

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый

Сетевые фильтры серии SPG-B (5+1)-16B оснащены предохранителем на 16 А и проводом ПВС с сечением 3*1.0, что позволяет одновременно подключать к нему бытовые приборы с повышенным энергопотреблением: электрический чайник, мультиварку, СВЧ-печь, кофемашину и т.п. суммарной мощностью до 3,5 кВт. Рекомендуются для использования на кухне.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
1,9 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры серии SPG-B (5+1)-16B оснащены предохранителем на 16 А и проводом ПВС с сечением 3*1.0, что позволяет одновременно подключать к нему бытовые приборы с повышенным энергопотреблением: электрический чайник, мультиварку, СВЧ-печь, кофемашину и т.п. суммарной мощностью до 3,5 кВт. Рекомендуются для использования на кухне.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...