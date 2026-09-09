Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 070 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255686
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
1,9 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х6х4
Вес, г.
518
Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры серии SPG-B (5+1)-16B оснащены предохранителем на 16 А и проводом ПВС с сечением 3*1.0, что позволяет одновременно подключать к нему бытовые приборы с повышенным энергопотреблением: электрический чайник, мультиварку, СВЧ-печь, кофемашину и т.п. суммарной мощностью до 3,5 кВт. Рекомендуются для использования на кухне.
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Бренд
Тип товара
Сетевые фильтры
Общее количество розеток
6
Длина шнура
1,9 м
Защита от короткого замыкания
Да
Страна производитель
Китай
Сетевые фильтры серии SPG-B (5+1)-16B оснащены предохранителем на 16 А и проводом ПВС с сечением 3*1.0, что позволяет одновременно подключать к нему бытовые приборы с повышенным энергопотреблением: электрический чайник, мультиварку, СВЧ-печь, кофемашину и т.п. суммарной мощностью до 3,5 кВт. Рекомендуются для использования на кухне.
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-1,9М-WHITE 1.9м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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