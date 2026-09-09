Top.Mail.Ru
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 1
Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Количество розеток с заземлением
5
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 1
  • Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 255683
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х7х4
Вес, г.
700

Описание товара Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый

Сетевые фильтры и удлинители Power Cube представляют собой надежное и удобное решение для подключения множества устройств одновременно. Этот удлинитель/сетевой фильтр от бренда Power Cube оснащен шестью розетками типа F (евророзетки), что делает его идеальным выбором для дома или офиса. Устройство имеет длину шнура 3 метра, что обеспечивает большую гибкость в размещении. Особое внимание уделено безопасности: фильтр оснащен защитой от короткого замыкания и предохранителем, предотвращая риск возможных повреждений электроприборов. Белый цвет устройства обеспечивает его нейтральное сочетание с интерьером, а наличие индикатора включения позволяет легко определить статус работы устройства. Все шесть розеток поддерживают евровилку Type F, из которых пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключаемых приборов. Максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, а мощность подключаемых устройств может достигать 3500 ватт, что позволяет использовать удлинитель со множеством мощных приборов. Обратите внимание, что устройство не имеет USB разъемов, что в данном случае подчеркивает его основное предназначение для традиционного электрического подключения. С Power Cube ваши приборы будут подключены надежно и безопасно.

Отзывы о товаре Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Power Cube
Тип товара
Сетевые фильтры
Цвет
белый
Входная вилка
Тип F (евровилка)
Общее количество розеток
6
Заземление
есть
Количество розеток с заземлением
5
USB разъем
нет
Предохранитель
есть
Индикатор включения
да
Длина шнура
3 м
Защита от короткого замыкания
Да
Развернуть
Максимальный ток нагрузки
16
Максимальная мощность подключенной нагрузки
3500
Напряжение сети, В
220 В
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевые фильтры и удлинители Power Cube представляют собой надежное и удобное решение для подключения множества устройств одновременно. Этот удлинитель/сетевой фильтр от бренда Power Cube оснащен шестью розетками типа F (евророзетки), что делает его идеальным выбором для дома или офиса. Устройство имеет длину шнура 3 метра, что обеспечивает большую гибкость в размещении. Особое внимание уделено безопасности: фильтр оснащен защитой от короткого замыкания и предохранителем, предотвращая риск возможных повреждений электроприборов. Белый цвет устройства обеспечивает его нейтральное сочетание с интерьером, а наличие индикатора включения позволяет легко определить статус работы устройства. Все шесть розеток поддерживают евровилку Type F, из которых пять имеют заземление, обеспечивая дополнительную защиту подключаемых приборов. Максимальный ток нагрузки составляет 16 ампер, а мощность подключаемых устройств может достигать 3500 ватт, что позволяет использовать удлинитель со множеством мощных приборов. Обратите внимание, что устройство не имеет USB разъемов, что в данном случае подчеркивает его основное предназначение для традиционного электрического подключения. С Power Cube ваши приборы будут подключены надежно и безопасно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевой фильтр Power Cube SPG(5+1)-16B-3М-WHITE 3м (6 розеток) белый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...