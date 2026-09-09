Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый
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Характеристики
Описание товара Сетевой фильтр Buro 600SH-16-5-W 5м (6 розеток) белый
Сетевые фильтры и удлинители от компании Buro – это надежное и функциональное решение для защиты и организации энергоснабжения ваших устройств. Представленная модель сочетает в себе современные технологии безопасности и эргономичный дизайн, что делает её идеальным выбором для дома или офиса. Основные характеристики этого удлинителя/сетевого фильтра включают в себя шесть розеток типа F (евророзетки), оснащенные заземлением для максимальной защиты подключенных устройств. Длина шнура составляет 5 метров, что обеспечивает свободу в размещении и доступ к источнику питания даже на удалении от розетки. Благодаря встроенной защите от короткого замыкания и наличию предохранителя, ваши устройства будут надежно защищены от возможных перепадов напряжения. Светодиодный индикатор включения позволит легко определить текущий статус работы устройства. Белый цвет корпуса делает этот сетевой фильтр эстетичным и универсальным для любого интерьера. Его также можно легко крепить на стену, что способствует еще более удобному расположению в помещении. Сетевой фильтр Buro весит всего 0,729 кг, что облегчает его транспортировку при необходимости. Обратите внимание, что данная модель не оснащена USB разъемами, что делает её специализированным решением для подключения только электрических устройств через розетки. Если ваша цель – надежность, безопасность и удобство, продукты Buro станут вашим идеальным выбором.
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