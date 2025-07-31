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Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031)

2 Отзывы
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Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 1
Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 2
Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 3
Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 4
Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 5
Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 6
Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
3600
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Matisse
Количество ядер
6
Количество потоков
12
  • Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 1
  • Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 2
  • Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 3
  • Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 4
  • Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 5
  • Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 6
  • Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254719
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Характеристики

Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
3600
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Matisse
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
3
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х7х2
Вес, г.
40

Описание товара Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031)

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 3600 - это золотая середина для современных сборок, идеально подходящая для геймеров и создателей контента с ограниченным бюджетом. На его 6 ядрах и 12 потоках комфортно запускаются любые современные игры, а благодаря высокой многопоточной производительности он уверенно справляется с монтажом видео, работой в фоторедакторах и потоковой трансляцией. Сокет AM4 обеспечивает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах B450, B550, X470 или X570, что делает сборку очень гибкой.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит 7-нанометровая архитектура Zen 2, которая обеспечивает отличный баланс между энергоэффективностью и производительностью. Шесть физических ядер с поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) формируют 12 вычислительных потоков. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме максимального разгона Precision Boost 2.0 процессор достигает 4.2 ГГц на одном ядре. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) в 32 МБ существенно ускоряет обработку данных в играх и сложных приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, с официальной частотой до 3200 МГц, что является оптимальным для раскрытия его потенциала. Для подключения современных компонентов используется 24 линии PCIe 4.0, что удваивает пропускную способность для быстрых NVMe SSD и видеокарт нового поколения (при использовании материнской платы с чипсетом 500-й серии). Встроенного графического ядра в данной модели нет.

TDP, питание и разгон

Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и умеренные требования к системе охлаждения. Для повседневных задач и игр будет достаточно качественного боксового или недорогого башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него невозможен, однако технология Precision Boost 2 автоматически и безопасно повышает частоты под нагрузкой.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная OEM-версия процессора не оснащена интегрированной графикой, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта. К дополнительным технологиям можно отнести поддержку современного набора инструкций, который оптимизирует работу в профессиональных приложениях. Для раскрытия всего функционала, такого как PCIe 4.0, потребуется материнская плата на чипсете B550 или X570.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM4 поддерживает процессоры серии Ryzen 3000, возможно, для этого потребуется обновление BIOS. Учитывая отсутствие встроенного видеоадаптера, планируйте приобретение дискретной видеокарты. Данная OEM-версия поставляется без штатного кулера в комплекте, поэтому необходимо сразу подобрать совместимую систему охлаждения.

Отзывы о товаре Процессор AMD Ryzen 5 3600 AM4 OEM (100-000000031)

Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Mikhail Z.

Достоинства:


Комментарий:
Взял по скидке и с балами за отзыв.. отличное решения для рабочей машинке.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в пластиковой упаковке, был завернут в большой слой пупырчатой пленки. Целый, ножки не погнуты. Покупал к материнке ASRock b550m pro4, пк запустился сразу, через аиду64 определился как надо, все 6 ядер, 12 потоков, 3.6 ГГц, красота! Хороший процессор для игр и работы, продавца рекомендую.



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Характеристики
Бренд
AMD
Тип товара
Процессор
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель
3600
Socket
AM4
Тип поставки
OEM
Техпроцесс
7
Ядро
Matisse
Количество ядер
6
Количество потоков
12
Объем кэша L1
384
Объем кэша L2
3
Развернуть
Объем кэша L3
32
Базовая тактовая частота, ГГц
3.6
Свободный множитель
Да
Тип памяти
DDR4
Максимальная рабочая температура
95
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Процессор AMD Ryzen 5 3600 - это золотая середина для современных сборок, идеально подходящая для геймеров и создателей контента с ограниченным бюджетом. На его 6 ядрах и 12 потоках комфортно запускаются любые современные игры, а благодаря высокой многопоточной производительности он уверенно справляется с монтажом видео, работой в фоторедакторах и потоковой трансляцией. Сокет AM4 обеспечивает широкий выбор совместимых материнских плат на чипсетах B450, B550, X470 или X570, что делает сборку очень гибкой.

Архитектура, ядра и частоты

В основе процессора лежит 7-нанометровая архитектура Zen 2, которая обеспечивает отличный баланс между энергоэффективностью и производительностью. Шесть физических ядер с поддержкой технологии SMT (Simultaneous Multi-Threading) формируют 12 вычислительных потоков. Базовая тактовая частота составляет 3.6 ГГц, а в режиме максимального разгона Precision Boost 2.0 процессор достигает 4.2 ГГц на одном ядре. Объем кэш-памяти третьего уровня (L3) в 32 МБ существенно ускоряет обработку данных в играх и сложных приложениях.

Кэш, память и контроллеры

Контроллер памяти процессора поддерживает двухканальный режим работы с оперативной памятью DDR4, с официальной частотой до 3200 МГц, что является оптимальным для раскрытия его потенциала. Для подключения современных компонентов используется 24 линии PCIe 4.0, что удваивает пропускную способность для быстрых NVMe SSD и видеокарт нового поколения (при использовании материнской платы с чипсетом 500-й серии). Встроенного графического ядра в данной модели нет.

TDP, питание и разгон

Тепловыделение (TDP) процессора заявлено на уровне 65 Вт, что указывает на его высокую энергоэффективность и умеренные требования к системе охлаждения. Для повседневных задач и игр будет достаточно качественного боксового или недорогого башенного кулера. Модель имеет заблокированный множитель, поэтому классический разгон через него невозможен, однако технология Precision Boost 2 автоматически и безопасно повышает частоты под нагрузкой.

Интегрированная графика и доп. функции

Данная OEM-версия процессора не оснащена интегрированной графикой, поэтому для работы системы обязательна дискретная видеокарта. К дополнительным технологиям можно отнести поддержку современного набора инструкций, который оптимизирует работу в профессиональных приложениях. Для раскрытия всего функционала, такого как PCIe 4.0, потребуется материнская плата на чипсете B550 или X570.

Нюансы перед покупкой

Перед покупкой убедитесь, что ваша материнская плата с сокетом AM4 поддерживает процессоры серии Ryzen 3000, возможно, для этого потребуется обновление BIOS. Учитывая отсутствие встроенного видеоадаптера, планируйте приобретение дискретной видеокарты. Данная OEM-версия поставляется без штатного кулера в комплекте, поэтому необходимо сразу подобрать совместимую систему охлаждения.

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Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
31.07.2025
Mikhail Z.

Достоинства:


Комментарий:
Взял по скидке и с балами за отзыв.. отличное решения для рабочей машинке.
Источник: Яндекс Маркет
12.12.2024
Александр Т.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл в пластиковой упаковке, был завернут в большой слой пупырчатой пленки. Целый, ножки не погнуты. Покупал к материнке ASRock b550m pro4, пк запустился сразу, через аиду64 определился как надо, все 6 ядер, 12 потоков, 3.6 ГГц, красота! Хороший процессор для игр и работы, продавца рекомендую.


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