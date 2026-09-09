Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K)
Данное устройство представляет собой портативный жесткий диск, обеспечивающий быструю и легкую передачу данных, а также их безопасное хранение. Накопитель выполнен в форме блокнота и отличается классическим стильным дизайном. А поскольку дизайн – это не только привлекательный внешний вид, но и функциональность, D30 имеет еще одну особенность. Элемент в форме закладки на самом деле является крышкой, закрывающей USB-порт, когда устройство не используется. Накопитель будет полностью защищен от любых брызг (защита соответствует стандарту класса IPX4). Например, если вы случайно опрокинете на него бокал красного вина, с головой погрузившись в обсуждение любимой книги, ваши данные останутся защищенными. А если к вину подается сыр или чипсы? Не страшно! Особая поверхность накопителя D30 не только приятна на ощупь, но и устойчива к появлению отпечатков пальцев и царапин. А еще она превосходно выглядит.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 7 010 руб.1753 руб. в СплитВнешний SSD Transcend 250Gb ESD260C (TS250GESD260C) Silver
-
В наличииЦена 7 950 руб.1988 руб. в СплитВнешний SSD Netac 500Gb Z SLIM (NT01ZSLIM-500G-32BK) Black
-
В наличииЦена 8 020 руб.2005 руб. в СплитВнешний SSD Netac ZX 500Gb (NT01ZX-500G-32BK)
-
В наличииЦена 8 050 руб.2013 руб. в СплитВнешний SSD Netac 480Gb Z6S (NT01Z6S-480G-32SL)
-
В наличииЦена 8 360 руб.2090 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z9 500Gb (NT01Z9-500G-32BK)
-
В наличииЦена 8 740 руб.2185 руб. в СплитВнешний SSD Netac Z7S 480Gb (NT01Z7S-480G-32BK)
-
В наличииЦена 8 910 руб.2228 руб. в СплитВнешний SSD A-Data Drive SE880 512GB (AELI-SE880-500GCGY)
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HD720 черный (AHD720-1TU31-CBK)
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитВнешний HDD A-Data HV620S 1Tb темно-синий (AHV620S-1TU31-CBL)
-
В наличииЦена 9 140 руб.2285 руб. в СплитВнешний жесткий диск A-Data HV320 1Tb (AHV320-1TU31-CBL) USB 3.1
-
В наличииЦена 9 170 руб.2293 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable AHD650 1Tb черный (AHD650-...
-
В наличииЦена 9 260 руб.2315 руб. в СплитВнешний HDD A-Data DashDrive Durable HD330 1Tb Red (AHD330-1TU31...
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки, 500 гб, 2 Тб, 4 тб, ssd, 3.5 дюйма, USB 3.0, ssd 500 гб, toshiba 1 тб, seagate 1 тб
Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K)