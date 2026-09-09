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Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K)

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Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 1
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 2
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 3
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 4
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 5
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 6
Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Внешний жесткий диск
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
  • Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 1
  • Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 2
  • Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 3
  • Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 4
  • Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 5
  • Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 6
  • Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254497
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Характеристики

Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х6
Вес, г.
320

Описание товара Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K)

Данное устройство представляет собой портативный жесткий диск, обеспечивающий быструю и легкую передачу данных, а также их безопасное хранение. Накопитель выполнен в форме блокнота и отличается классическим стильным дизайном. А поскольку дизайн – это не только привлекательный внешний вид, но и функциональность, D30 имеет еще одну особенность. Элемент в форме закладки на самом деле является крышкой, закрывающей USB-порт, когда устройство не используется. Накопитель будет полностью защищен от любых брызг (защита соответствует стандарту класса IPX4). Например, если вы случайно опрокинете на него бокал красного вина, с головой погрузившись в обсуждение любимой книги, ваши данные останутся защищенными. А если к вину подается сыр или чипсы? Не страшно! Особая поверхность накопителя D30 не только приятна на ощупь, но и устойчива к появлению отпечатков пальцев и царапин. А еще она превосходно выглядит.



Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные

Отзывы о товаре Внешний HDD Silicon Power Diamond D30 (D3S) 1TB черный (SP010TBPHDD3SS3K)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silicon Power
Тип товара
Внешний жесткий диск
Интерфейс
USB 3.1 Gen 1
Тип накопителя
HDD
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5
Объем
1 Тб
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Данное устройство представляет собой портативный жесткий диск, обеспечивающий быструю и легкую передачу данных, а также их безопасное хранение. Накопитель выполнен в форме блокнота и отличается классическим стильным дизайном. А поскольку дизайн – это не только привлекательный внешний вид, но и функциональность, D30 имеет еще одну особенность. Элемент в форме закладки на самом деле является крышкой, закрывающей USB-порт, когда устройство не используется. Накопитель будет полностью защищен от любых брызг (защита соответствует стандарту класса IPX4). Например, если вы случайно опрокинете на него бокал красного вина, с головой погрузившись в обсуждение любимой книги, ваши данные останутся защищенными. А если к вину подается сыр или чипсы? Не страшно! Особая поверхность накопителя D30 не только приятна на ощупь, но и устойчива к появлению отпечатков пальцев и царапин. А еще она превосходно выглядит.


Теги товара: 1 Тб, hdd, 2.5 дюйма, ssd 1 тб, Черные
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Отзывы


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