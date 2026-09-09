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SSD Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) купить в Санкт-Петербурге
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Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C)

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Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото 1
Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото 2
Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото 3
Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
SSD накопители
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото 1
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото 2
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото 3
  • Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-28%
9 150 руб.  12 720 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 254291
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Характеристики

Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Размеры в упаковке, см
13х10х2
Вес, г.
30

Описание товара Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C)

Твердотельный накопитель SX8200 Pro M.2 - на сегодняшний день самый скоростной из твердотельных накопителей XPG, предназначенный для любителей ПК, геймеров и поклонников разгона системы. Он характеризуется сверхскоростным интерфейсом PCIe Gen3x4, который обеспечивает устойчивую работу на максимальной скороститения/записи 3350/2800 Мб/с и значительно превосходит по скорости SATA 6 ГБ/с. Отвечающий стандарту NVMe 1.3, SX8200 Pro обеспечивает превосходную скорость произвольноготения/записи и возможность выполнения нескольких задач одновременно. Благодаря реализации динамического кэширования типа SLC, кэш-буфера DRAM, защиты данных E2E и LDPC ECC, устройство обеспечивает высокую скорость и защиту данных даже в условиях интенсивной нагрузки, такой как воспроизведение игр и выполнение разгона системы.

Отзывы о товаре Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C)




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Характеристики
Бренд
A-Data
Тип товара
SSD накопители
Описание
Твердотельный накопитель SX8200 Pro M.2 - на сегодняшний день самый скоростной из твердотельных накопителей XPG, предназначенный для любителей ПК, геймеров и поклонников разгона системы. Он характеризуется сверхскоростным интерфейсом PCIe Gen3x4, который обеспечивает устойчивую работу на максимальной скороститения/записи 3350/2800 Мб/с и значительно превосходит по скорости SATA 6 ГБ/с. Отвечающий стандарту NVMe 1.3, SX8200 Pro обеспечивает превосходную скорость произвольноготения/записи и возможность выполнения нескольких задач одновременно. Благодаря реализации динамического кэширования типа SLC, кэш-буфера DRAM, защиты данных E2E и LDPC ECC, устройство обеспечивает высокую скорость и защиту данных даже в условиях интенсивной нагрузки, такой как воспроизведение игр и выполнение разгона системы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Накопитель SSD A-Data XPG SX8200 Pro 1Tb (ASX8200PNP-1TT-C) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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