Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Блок питания Thermaltake ATX 600W TR2 S (PS-TRS-0600NPCWEU-2)
Блок питания AeroCool VX-550 представляет собой 550-ваттную модель серии VX от известной тайваньской компании, производящей периферийные компьютерные устройства. Данная модель обладает очень достойными параметрами. Блок окрашен черной матовой краской, придающей ему привлекательный вид. Решетка вентилятора охлаждения несъемная, греющиеся элементы системы охлаждаются стандартным 120-мм вентилятором низкой шумности. AeroCool VX-550 совместим с самыми передовыми типами процессоров и видеокарт, а также обладает многоступенчатой защитой от сбоев и скачков напряжения. Длины встроенных кабелей питания достаточно для системного блока Standard ATX.
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Теги товара: Немодульный
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Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Теги товара: Немодульный
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