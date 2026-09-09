Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011)
Лупа Kenko 2х/4,5х, 50 мм, c подсветкой (PKC-011) – удобная универсальная лупа, оборудованная встроенной светодиодной подсветкой. Лупа имеет два уровня увеличения – 2 и 4,5 крат, что позволяет не только увеличить мелкий текст или предмет, но и более детально изучить желаемые области при большем увеличении. Лупа имеет небольшие габариты и малый вес, она без труда поместится в любую дамскую сумочку или большой карман. Светодиодная подсветка позволит вам пользоваться лупой в условиях плохой освещенности и даже ночью. Такая подсветка отличается малым энергопотреблением и долгим сроком службы. Кнопка включения подсветки находится на ручке лупы. Сама линза не имеет корпуса, что, с одной стороны, облегчает ее вес, а с другой – уменьшает искажения по краям увеличенного изображения и увеличивает рабочее поле зрения линзы. Ручка лупы имеет приятную на ощупь прорезиненную поверхность и удобно лежит в руках.
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