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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
800 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 251513
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Описание товара Лупа Kromatech ручная круглая 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77337B
Круглая ручная черно-белая лупа Kromatech 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), 77337B – мощная ручная лупа для повседневных задач и профессиональной деятельности. С ее помощью можно рассмотреть очень мелкие дефекты поверхности и детали иллюстраций и фотографий. Лупа обеспечивает 16-кратное увеличение. Черно-белый корпус и линза изготовлены из качественного пластика. Диаметр линзы: 37 мм. Конструкция разборная: ручку можно открепить от оправы. Яркая подсветка состоит из 2 светодиодов. Они питаются от 3 батареек типа AAA (приобретаются отдельно). Время работы от одного комплекта батареек – до 20 ч. Выключатель подсветки расположен в основании ручки.
Круглая ручная черно-белая лупа Kromatech 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), 77337B – мощная ручная лупа для повседневных задач и профессиональной деятельности. С ее помощью можно рассмотреть очень мелкие дефекты поверхности и детали иллюстраций и фотографий. Лупа обеспечивает 16-кратное увеличение. Черно-белый корпус и линза изготовлены из качественного пластика. Диаметр линзы: 37 мм. Конструкция разборная: ручку можно открепить от оправы. Яркая подсветка состоит из 2 светодиодов. Они питаются от 3 батареек типа AAA (приобретаются отдельно). Время работы от одного комплекта батареек – до 20 ч. Выключатель подсветки расположен в основании ручки.
Лупа Kromatech ручная круглая 16x, 37 мм, с подсветкой (2 LED), черно-белая 77337B - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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