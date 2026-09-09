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Перо лазерное Sky-Watcher SynScan StarWand для управления телескопом (с адаптером Wi-Fi) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Перо лазерное Sky-Watcher SynScan StarWand для управления телескопом (с адаптером Wi-Fi)

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Перо лазерное Sky-Watcher SynScan StarWand для управления телескопом (с адаптером Wi-Fi)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перо лазерное
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 251200
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Перо лазерное
Особенности
Можно использовать как лазерную указку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х11х7
Вес, г.
200

Описание товара Перо лазерное Sky-Watcher SynScan StarWand для управления телескопом (с адаптером Wi-Fi)

С его помощью можно быстро и легко найти интересующий вас объект на небосклоне. От наблюдателя требуется лишь направить лазерный луч в нужную область неба, а остальное телескоп сделает самостоятельно.

Отзывы о товаре Перо лазерное Sky-Watcher SynScan StarWand для управления телескопом (с адаптером Wi-Fi)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Перо лазерное
Особенности
Можно использовать как лазерную указку
Страна производитель
Китай
Описание
С его помощью можно быстро и легко найти интересующий вас объект на небосклоне. От наблюдателя требуется лишь направить лазерный луч в нужную область неба, а остальное телескоп сделает самостоятельно.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Перо лазерное Sky-Watcher SynScan StarWand для управления телескопом (с адаптером Wi-Fi) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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