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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 840 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 249794
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Описание товара Лупа-очки Kromatech налобная 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G/GJ
Лупа-очки Kromatech – это налобная лупа с очковой оправой. Она станет настоящей находкой для того, кто в течение длительного времени работает с мелкими предметами. Лупа-очки Kromatech позволяет держать руки свободными и дает наибольший комфорт при проведении высокоточных работ. Вам не нужно перемещать корпус лупы, чтобы увеличить соседний предмет, вы просто поворачиваете голову в нужную сторону. Лупа-очки Kromatech дает 4 фиксированных увеличения – 10х, 15х, 20х и 25х – и комплектуется сменными бинокулярными линзами. Чтобы изменить кратность, просто установите другой комплект линз. При работе в плохо освещенном помещении вы можете использовать встроенную светодиодную подсветку: две яркие лампочки размещены по краям оправы. Батарейки для работы подсветки уже входят в комплект поставки. Линзы лупы изготовлены из оптического пластика, дают четкое изображение и не боятся случайных падений. Лупа Kromatech будет удобна при чтении, шитье, медицинских манипуляциях.
Лупа-очки Kromatech – это налобная лупа с очковой оправой. Она станет настоящей находкой для того, кто в течение длительного времени работает с мелкими предметами. Лупа-очки Kromatech позволяет держать руки свободными и дает наибольший комфорт при проведении высокоточных работ. Вам не нужно перемещать корпус лупы, чтобы увеличить соседний предмет, вы просто поворачиваете голову в нужную сторону. Лупа-очки Kromatech дает 4 фиксированных увеличения – 10х, 15х, 20х и 25х – и комплектуется сменными бинокулярными линзами. Чтобы изменить кратность, просто установите другой комплект линз. При работе в плохо освещенном помещении вы можете использовать встроенную светодиодную подсветку: две яркие лампочки размещены по краям оправы. Батарейки для работы подсветки уже входят в комплект поставки. Линзы лупы изготовлены из оптического пластика, дают четкое изображение и не боятся случайных падений. Лупа Kromatech будет удобна при чтении, шитье, медицинских манипуляциях.
Лупа-очки Kromatech налобная 10/15/20/25x, с подсветкой (2 LED) MG9892G/GJ - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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