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Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.)

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Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.) - фото 1
Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Пенал-косметичка
  • Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.) - фото 1
  • Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
1 570 руб.  2 640 руб. 
Начислим 26 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 245687
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.)
1 570 руб. -41%
2 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Brauberg
Тип товара
Пенал-косметичка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х9х4
Вес, кг.
1.48

Описание товара Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.)

Выполнен из прочной фактурной искусственной кожи. Пеналы представлены в трех цветах. Имеет одно вместительное отделение и один карман на молнии.Надежная молния оснащена удобным металлическим бегунком. В дисплее - 20 штук. Имеет одно вместительное отделение и один карман на молнии. Пенал имеет оптимальный размер для размещения в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневных мелочей, косметики, аксессуаров, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки-косметички, которую можно всегда взять с собой. Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.



Смотрите также: Пеналы школьные

Отзывы о товаре Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.)




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Характеристики
Бренд
Brauberg
Тип товара
Пенал-косметичка
Страна производитель
Китай
Описание

Выполнен из прочной фактурной искусственной кожи. Пеналы представлены в трех цветах. Имеет одно вместительное отделение и один карман на молнии.Надежная молния оснащена удобным металлическим бегунком. В дисплее - 20 штук. Имеет одно вместительное отделение и один карман на молнии. Пенал имеет оптимальный размер для размещения в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневных мелочей, косметики, аксессуаров, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки-косметички, которую можно всегда взять с собой. Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.



Смотрите также: Пеналы школьные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.) - стоимость товара 1570 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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