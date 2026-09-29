Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.)
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Характеристики
Описание товара Пенал-косметичка BRAUBERG под фактурную кожу, ассорти, коричневый, красный, черный, Идеал, 19х9х4 см, дисплей, 224035, (12 шт.)
Выполнен из прочной фактурной искусственной кожи. Пеналы представлены в трех цветах. Имеет одно вместительное отделение и один карман на молнии.Надежная молния оснащена удобным металлическим бегунком. В дисплее - 20 штук. Имеет одно вместительное отделение и один карман на молнии. Пенал имеет оптимальный размер для размещения в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневных мелочей, косметики, аксессуаров, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки-косметички, которую можно всегда взять с собой. Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.
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Выполнен из прочной фактурной искусственной кожи. Пеналы представлены в трех цветах. Имеет одно вместительное отделение и один карман на молнии.Надежная молния оснащена удобным металлическим бегунком. В дисплее - 20 штук. Имеет одно вместительное отделение и один карман на молнии. Пенал имеет оптимальный размер для размещения в нем не только письменных принадлежностей, но и повседневных мелочей, косметики, аксессуаров, таким образом может выполнять роль универсальной сумочки-косметички, которую можно всегда взять с собой. Универсальные косметички BRAUBERG - это высокое качество и проработанные до мелочей модели с современным дизайном и широким функционалом. На протяжении 15 лет наши специалисты сосредоточены на разработке, производстве и совершенствовании товаров повседневного спроса для детей и взрослых. Именно поэтому BRAUBERG знают и выбирают по всей стране.
Смотрите также: Пеналы школьные
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