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Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323

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Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 1
Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 2
Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 3
Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 4
Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для подарочных ножей
  • Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 1
  • Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 2
  • Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 3
  • Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 4
  • Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 240842
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Характеристики

Бренд
Victorinox
Тип товара
Аксессуары для подарочных ножей
Размеры в упаковке, см
10х3х2
Вес, г.
50

Описание товара Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323

Отзывы о товаре Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323




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Характеристики
Бренд
Victorinox
Тип товара
Аксессуары для подарочных ножей
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подарочная точилка для ножей VICTORINOX, карманная, универсальная, в блистере, 4.3323 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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