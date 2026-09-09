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Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346

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Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346 - фото 1
Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень
  • Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346 - фото 1
  • Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 240296
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Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Стержень
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
10

Описание товара Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346

Отзывы о товаре Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Стержень
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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