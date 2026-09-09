Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 240296
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стержень
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х1
Вес, г.
10
Описание товара Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Стержень гелевый PARKER Quink Gel, металлический, 98 мм, линия письма 0,7 мм, блистер, синий, 1950346 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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