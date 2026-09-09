Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб.
В наличии
Код товара: 240256
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
550 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.7
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Тип наконечника
роллер PARKER
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
черный
Длина стержня
116
Толщина линии письма
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х1х1
Вес, г.
10
Описание товара Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.7
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Тип наконечника
роллер PARKER
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
черный
Длина стержня
116
Толщина линии письма
0.7
Страна производитель
Китай
Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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