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Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278

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Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278 - фото 1
Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стержень
  • Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278 - фото 1
  • Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 240256
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278
550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.7
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Тип наконечника
роллер PARKER
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
черный
Длина стержня
116
Толщина линии письма
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х1х1
Вес, г.
10

Описание товара Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278

Отзывы о товаре Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Стержень
Диаметр пишущего узла
0.7
Количество в комплекте
1
Материал корпуса
металл
Тип наконечника
роллер PARKER
Упаковка
картонная коробка
Цвет чернил
черный
Длина стержня
116
Толщина линии письма
0.7
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стержень для ручки-роллера PARKER Quink RB, металлический 116 мм, линия письма 0,7 мм, черный, 1950278 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 550 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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