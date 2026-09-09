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Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660

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Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660 - фото 1
Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
  • Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660 - фото 1
  • Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 530 руб. 
Начислим 105 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 239586
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660
6 530 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х6х4
Вес, г.
200

Описание товара Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660

Отзывы о товаре Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660




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Характеристики
Бренд
PARKER
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Страна производитель
Китай
Описание

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ручка-роллер PARKER IM Premium Black GT, корпус черный матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931660 - по цене 6530 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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