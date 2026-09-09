Ручка-роллер PARKER IM Premium Warm Silver GT, корпус серебристый матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931686
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ручки-роллеры подарочные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 580 руб.
В наличии
Код товара: 239584
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 580 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х10х6
Вес, г.
70
Описание товара Ручка-роллер PARKER IM Premium Warm Silver GT, корпус серебристый матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931686
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Ручка-роллер PARKER IM Premium Warm Silver GT, корпус серебристый матовый с гравировкой, позолоченные детали, черная, 1931686 - стоимость товара 6580 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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