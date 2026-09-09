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Характеристики
Тип товара
Корректирующая лента
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 950 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 236709
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Описание товара Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.)
Корректирующая лента представляет собой сухой состав, который заключен в оригинальный и эргономичный корпус. Она позволяет за считаные секунды исправить желаемый участок текста. Не крошится при письме по исправленному фрагменту. Удобна в использовании правой и левой рукой. Исправления не заметны на ксеро- и факс-копиях. Общая длина корректирующей ленты — 5 м, ширина — 5 мм. Упаковка - блистер с европодвесом.
Отзывы о товаре Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.)
Корректирующая лента представляет собой сухой состав, который заключен в оригинальный и эргономичный корпус. Она позволяет за считаные секунды исправить желаемый участок текста. Не крошится при письме по исправленному фрагменту. Удобна в использовании правой и левой рукой. Исправления не заметны на ксеро- и факс-копиях. Общая длина корректирующей ленты — 5 м, ширина — 5 мм. Упаковка - блистер с европодвесом.
Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Корректирующая лента ЮНЛАНДИЯ КАПЛЯ, 5 мм х 5 м, корпус ассорти, блистер, 227802, (12 шт.)