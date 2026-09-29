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Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356

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Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356 - фото 1
Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Указки
  • Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356 - фото 1
  • Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 235858
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Характеристики

Бренд
LOGITECH
Тип товара
Указки
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х17х5
Вес, г.
210

Описание товара Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356

Кнопки легко распознать на ощупь. Благодаря эргономичной форме устройство удобно держать в руке. Надежное управление от первого до последнего слайда.

Ваша аудитория легко увидит то, на что вы указываете.

Благодаря использованию технологии, работающей на частоте 2,4 ГГц, вы сможете оценить свободу перемещений и возможность более плотной работы с аудиторией, усиливающие впечатление от презентации.

Теперь вы сможете определить уровень заряда батарей, просто взглянув на экран.

Комплект поставки:
- беспроводной пульт для проведения презентаций Logitech Wireless Presenter R400;
- 2 батарейки типа AAA;
- футляр для переноски;
- документация пользователя.

Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.

Отзывы о товаре Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
LOGITECH
Тип товара
Указки
Страна производитель
Китай
Описание

Кнопки легко распознать на ощупь. Благодаря эргономичной форме устройство удобно держать в руке. Надежное управление от первого до последнего слайда.

Ваша аудитория легко увидит то, на что вы указываете.

Благодаря использованию технологии, работающей на частоте 2,4 ГГц, вы сможете оценить свободу перемещений и возможность более плотной работы с аудиторией, усиливающие впечатление от презентации.

Теперь вы сможете определить уровень заряда батарей, просто взглянув на экран.

Комплект поставки:
- беспроводной пульт для проведения презентаций Logitech Wireless Presenter R400;
- 2 батарейки типа AAA;
- футляр для переноски;
- документация пользователя.

Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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