Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356
Кнопки легко распознать на ощупь. Благодаря эргономичной форме устройство удобно держать в руке. Надежное управление от первого до последнего слайда.
Ваша аудитория легко увидит то, на что вы указываете.
Благодаря использованию технологии, работающей на частоте 2,4 ГГц, вы сможете оценить свободу перемещений и возможность более плотной работы с аудиторией, усиливающие впечатление от презентации.
Теперь вы сможете определить уровень заряда батарей, просто взглянув на экран.
Комплект поставки:
- беспроводной пульт для проведения презентаций Logitech Wireless Presenter R400;
- 2 батарейки типа AAA;
- футляр для переноски;
- документация пользователя.
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Кнопки легко распознать на ощупь. Благодаря эргономичной форме устройство удобно держать в руке. Надежное управление от первого до последнего слайда.
Ваша аудитория легко увидит то, на что вы указываете.
Благодаря использованию технологии, работающей на частоте 2,4 ГГц, вы сможете оценить свободу перемещений и возможность более плотной работы с аудиторией, усиливающие впечатление от презентации.
Теперь вы сможете определить уровень заряда батарей, просто взглянув на экран.
Комплект поставки:
- беспроводной пульт для проведения презентаций Logitech Wireless Presenter R400;
- 2 батарейки типа AAA;
- футляр для переноски;
- документация пользователя.
Характеристики, внешний вид и комплектация товара могут быть изменены фирмой-производителем без предварительного уведомления.
Отзывы о товаре Презентер (пульт ДУ) LOGITECH Presenter R400, радиус действия 15 м, цвет черный, 910-001356