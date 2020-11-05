Бинокль Nikon 10*42 Aculon A211 (BAA812SA)

Бинокль Nikon Aculon A211 10x42 – это качественный многофункциональный бинокль, который вы можете взять с собой в поход, на прогулку или в путешествие. Изображение, передаваемое линзами, насыщенное и яркое по всему полю зрения, выдвижные наглазники позволяют вести наблюдения в очках, а обрезиненный корпус хорошо защищает оптику. В основе оптической конструкции бинокля лежит система призм Porro. По сравнению с призмами roof, эта система дает более реалистичное и объемное изображение. В окулярах Aculon A211 10x42 использованы асферические элементы, благодаря которым изображение остается качественным по всему полю зрения. Линзы бинокля покрыты многослойным просветляющим слоем, который делает картинку ярче и контрастней.