8(812)426-98-99
Поиск по сайту
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Бинокль Nikon 10*50 Action EX (BAA663AA)

Артикул: 232525
Бинокль Nikon 10*50 Action EX (BAA663AA)
20 990 руб. 
Купить
+ 418 КэтКоинов
Артикул: 232525
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение10x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр1020
Для особо трудных и экстремальных условий нужен особо надежный и защищенный бинокль, это подтвердит любой охотник, рыбак, путешественник или спортсмен. Именно для таких ситуаций компания Nikon разработала линейку биноклей Action EX – приборов, созданных для активных деятельных людей, берущих от жизни все и постоянно испытывающих себя на прочность. Помимо широкого поля обзора и качественной четкой картинки, данную линейку характеризуют особо надежная конструкция, которая защищает все механизмы и оптику от пыли и влаги. И это не только защита от тумана или дождя – например, корпус модели Nikon Action EX 10x50 WP даже после 5 минут, проведенных под водой на глубине 1 метр, не пропустит ни одной капли воды внутрь бинокля! А значит, такому инструменту не страшно даже падение за борт лодки – вытащив его, Вы сможете незамедлительно продолжить наблюдения. Кстати, удары также едва ли сможет повредить функционированию и внешнему виду бинокля. Также не стоит опасаться запотевания линз при скачках температуры – азотное заполнение предотвратит оседание влаги на оптике.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon 10*50 Action EX (BAA663AA) - по цене 20990 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Санкт-Петербурге

8 (812) 426-98-99

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...