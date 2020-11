Бинокль Nikon 7*35 Action EX (BAA660AA)

Будучи надежно защищенным от воды, загрязнений и механических повреждений, бинокль Nikon Action EX 7x35 WP также имеет такое немаловажное свойство, как компактность и малый вес. Его оптика, дающая изображение высокого качества благодаря многослойному просветлению, никогда не запотеет – об этом позаботится азот, заполняющий корпус прибора. Таким образом, этот бинокль столь же вынослив, мощен и неприхотлив, как и человек, приобретающий его: модель Nikon Action EX 7x35 WP особенно часто используется охотниками, спортивными болельщиками, туристами, то есть всеми, кому приходится проводить наблюдения в сложных ситуациях и непростых погодных условиях. Если Вы предпочитаете жить в действии и постоянно находиться в движении, то бинокль серии Action EX – дающий широкий обзор, никогда не запотевающий, прочный и водостойкий – не станет Вам помехой, а будет верным спутником и надежным помощником.