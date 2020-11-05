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Бинокль Nikon 7*35 Action EX (BAA660AA)

Артикул: 232519
Бинокль Nikon 7*35 Action EX (BAA660AA)
16 990 руб. 
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+ 338 КэтКоинов
Артикул: 232519
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива35 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр800
Будучи надежно защищенным от воды, загрязнений и механических повреждений, бинокль Nikon Action EX 7x35 WP также имеет такое немаловажное свойство, как компактность и малый вес. Его оптика, дающая изображение высокого качества благодаря многослойному просветлению, никогда не запотеет – об этом позаботится азот, заполняющий корпус прибора. Таким образом, этот бинокль столь же вынослив, мощен и неприхотлив, как и человек, приобретающий его: модель Nikon Action EX 7x35 WP особенно часто используется охотниками, спортивными болельщиками, туристами, то есть всеми, кому приходится проводить наблюдения в сложных ситуациях и непростых погодных условиях. Если Вы предпочитаете жить в действии и постоянно находиться в движении, то бинокль серии Action EX – дающий широкий обзор, никогда не запотевающий, прочный и водостойкий – не станет Вам помехой, а будет верным спутником и надежным помощником.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon 7*35 Action EX (BAA660AA) - по цене 16990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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