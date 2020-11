Бинокль Nikon 7*50 Action EX (BAA662AA)

Тем, кто живет в постоянном движении и много времени проводит в походах и путешествиях, мы рекомендуем надежные бинокли из линейки Action EX от Nikon, подходящие для самых сложных погодных условий, в том числе при слабом освещении. С их помощью Вы увидите не только четкую контрастную картинку, но и получите возможность широкого обзора. А для особой надежности и неприхотливости к капризам погоды корпус биноклей этой линейки имеет водозащитное покрытие. Оптические элементы прибора защищены от оседания конденсата. Все вышесказанное относится, конечно, и к универсальному биноклю Nikon Action EX 7x50 WP. Данный бинокль очень популярен среди охотников, рыбаков, туристов и спортивных болельщиков, прежде всего, из-за его компактности. Все дело в большом поле зрения и высокой светосиле прибора. За четкость картинки отвечает качественная стеклянная оптика с многослойным просветляющим покрытием. Дизайн бинокля настолько эргономичен, что даже длительные наблюдения, в том числе без штатива, будут абсолютно комфортными и не причинят неудобств. Корпус модели полностью водонепроницаем, к тому же он не страдает от ударов и повреждений. Запотевание линз также не грозит биноклю - Nikon Action EX 7x50 WP имеет азотное заполнение.