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Бинокль Nikon 7*50 Action EX (BAA662AA)

Артикул: 232517
Бинокль Nikon 7*50 Action EX (BAA662AA)
18 990 руб. 
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+ 378 КэтКоинов
Артикул: 232517
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр1000
Тем, кто живет в постоянном движении и много времени проводит в походах и путешествиях, мы рекомендуем надежные бинокли из линейки Action EX от Nikon, подходящие для самых сложных погодных условий, в том числе при слабом освещении. С их помощью Вы увидите не только четкую контрастную картинку, но и получите возможность широкого обзора. А для особой надежности и неприхотливости к капризам погоды корпус биноклей этой линейки имеет водозащитное покрытие. Оптические элементы прибора защищены от оседания конденсата. Все вышесказанное относится, конечно, и к универсальному биноклю Nikon Action EX 7x50 WP. Данный бинокль очень популярен среди охотников, рыбаков, туристов и спортивных болельщиков, прежде всего, из-за его компактности. Все дело в большом поле зрения и высокой светосиле прибора. За четкость картинки отвечает качественная стеклянная оптика с многослойным просветляющим покрытием. Дизайн бинокля настолько эргономичен, что даже длительные наблюдения, в том числе без штатива, будут абсолютно комфортными и не причинят неудобств. Корпус модели полностью водонепроницаем, к тому же он не страдает от ударов и повреждений. Запотевание линз также не грозит биноклю - Nikon Action EX 7x50 WP имеет азотное заполнение.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon 7*50 Action EX (BAA662AA) - купить по цене 18990 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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