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Бинокль Nikon 7*50 Aculon A211 (BAA813SA)

Артикул: 232516
  • Бинокль Nikon 7*50 Aculon A211 (BAA813SA) - фото 1
  • Бинокль Nikon 7*50 Aculon A211 (BAA813SA) - фото 2
Бинокль Nikon 7*50 Aculon A211 (BAA813SA) - фото 1
Бинокль Nikon 7*50 Aculon A211 (BAA813SA) - фото 2
9 990 руб. 
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+ 199 КэтКоинов
Артикул: 232516
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 10 лет
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендNikon
Тип товараБинокли
Увеличение7x
Диаметр объектива50 мм
Регулировка расстояния между зрачкамиесть
Футляр/чехол в комплектеесть
Цвет корпусачерный
Вес, гр905
Бинокль Nikon Aculon A211 7x50 обеспечивает резкое и правильное изображение по всему полю зрения даже при недостаточной освещенности. Эта модель универсальна и подойдет как для загородных наблюдений, так и для прогулок по городу и посещения концертов. Увеличение составляет 7 крат, а диаметр объективов – 50 мм. Оптическая система бинокля организована призмами Porro, а в окулярах использованы асферические элементы. Оптика покрыта многослойным просветляющим составом – он повышает светопропускание и делает изображение равномерно насыщенным и ярким. Между оптическими осями расположен рельефный барабан центральной фокусировки. Поворачивая его, можно быстро и точно навестись на нужный объект и вести слежение. При необходимости вести продолжительные наблюдения с одной позиции можно установить бинокль на штатив – для этого на корпусе предусмотрена стандартная резьба. Корпус имеет резиновое покрытие, которое надежно защищает прибор от влаги и пыли, а также обеспечивает удобный захват.


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Самовывоз невозможен
Бинокль Nikon 7*50 Aculon A211 (BAA813SA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 9990 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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